El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado conforme el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 30% entre las 07:00 y las 13:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante el resto del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos o encuentros familiares.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las horas de luz natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.