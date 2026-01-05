El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 6 de la mañana. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que favorecerá la sensación de frescura. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A partir de las 4 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes poco numerosas. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 14 grados a las 4 de la tarde. La brisa del norte se intensificará, con rachas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, aunque se espera que sea baja, con un 30% de probabilidad de lluvia entre las 7 y las 1 de la mañana. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo se nuble, las lluvias no serán significativas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 6 de la tarde y bajando a 9 grados hacia el final de la jornada.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y la temperatura seguirá cayendo, llegando a los 7 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, en torno al 75%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La brisa del norte continuará, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas moderadas por la tarde, con una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.