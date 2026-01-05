El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones de visibilidad podrían verse comprometidas, especialmente durante la mañana, cuando la niebla será más densa. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque cerca de 10 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 4 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se estima que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h del norte durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se sugiere tener en cuenta la velocidad del viento al salir de casa. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el viento del norte se intensificará.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo cubierto, con niebla en la mañana, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día invernal, con precauciones ante la niebla y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.