El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del sureste, que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse, con un aumento en la cobertura nubosa que podría llevar a condiciones de nubosidad variable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados, pero la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 50% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en la misma franja horaria.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 11 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día. Los vientos del norte se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunas áreas.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.