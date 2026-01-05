El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde y noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y, en combinación con la alta humedad, acentuar la sensación de frío. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles significativos hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 65% de probabilidad en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas caerán, alcanzando mínimos de 5 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.