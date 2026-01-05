El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6°C hacia el final de la jornada. Sin embargo, durante las horas centrales, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12°C, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, predominando la dirección del viento del norte. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el viento, especialmente en las horas más ventosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

En resumen, el día en Lepe se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores hará que sea un día placentero para los residentes y visitantes de la localidad. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando las temperaturas son más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.