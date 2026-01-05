El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 11 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé la llegada de bruma y niebla, especialmente entre las 3 y las 10 de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia las 7 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a mediodía y subiendo hasta los 16 grados en la tarde. La máxima del día se espera en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 92% y el 96%. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 75% hacia el final de la jornada.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de tormenta, que se mantendrá en un 5% entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a generar lluvias significativas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. En resumen, se prevé un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque la bruma y la niebla matutinas podrían afectar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.