El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, la ciudad de Jaén se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.6 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, las lluvias irán disminuyendo, y el cielo se mantendrá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 75-80%. La humedad será notable, alcanzando picos del 94% en las horas más frías de la mañana.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto implica que, aunque las lluvias sean menos intensas, no se descartan chubascos ocasionales que podrían acompañarse de tormentas. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur a una velocidad de entre 6 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

Hacia la noche, las condiciones se estabilizarán un poco, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados, y la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, aunque no se descarta completamente. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.