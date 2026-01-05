El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados alrededor de las 3 de la tarde, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 79%. El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán los 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, especialmente a partir de las 4 de la tarde, cuando se espera que las nubes cubran gran parte del cielo, alcanzando un estado muy nuboso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Isla Cristina disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando al 72% al final del día. El viento continuará soplando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas serán frescas, ideales para disfrutar de un paseo por la playa o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del viento que puede hacer que la sensación térmica sea más baja. La jornada se cerrará con un cielo mayormente cubierto y temperaturas que descenderán notablemente, marcando el inicio de una noche fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.