El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 90%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, el viento del noroeste se hará presente, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría aportar un toque de frescura al ambiente.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la presencia del viento, que podría soplar con rachas de hasta 45 km/h. Este aumento en la nubosidad podría generar cierta inquietud sobre la posibilidad de precipitaciones, aunque las probabilidades se mantienen bajas, con un 10% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de 07:00 a 13:00.

A medida que se acerca la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad relativa se estabilizará en torno al 71%, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. Las rachas de viento continuarán, aunque disminuirán ligeramente, manteniéndose en torno a los 24 km/h.

En resumen, Huelva experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde. Las temperaturas serán frescas, especialmente en las horas de la mañana y la noche, y el viento del noroeste aportará una sensación de frescura a lo largo del día. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

