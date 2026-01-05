El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en la tarde, se vistan adecuadamente para el viento.

La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas del día, lo que podría afectar ligeramente la claridad en la atmósfera. Sin embargo, a medida que avance la jornada, esta bruma se disipará, permitiendo disfrutar de un cielo despejado y soleado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que invitará a disfrutar de actividades al aire libre. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol, teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.