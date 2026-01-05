El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos momentos, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados. Sin embargo, a partir de las 4:00 de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se prevé que las nubes se intensifiquen, lo que podría traer consigo la posibilidad de bruma y niebla en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 35% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 7:00 de la tarde, la probabilidad de lluvia se eleva a un 100%, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras o chubascos.

El viento soplará de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero la temperatura también descenderá, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Écija se experimentará un tiempo variable, con cielos nublados y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.