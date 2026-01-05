El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 66% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Coria del Río realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del norte a una velocidad de 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 29 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el viento cambie a dirección noreste y luego a norte, se recomienda abrigarse un poco más si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas y precipitaciones es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, se espera que la bruma matutina, que puede aparecer en las primeras horas, se disipe rápidamente, dando paso a un cielo despejado que dominará la jornada.

Los momentos más frescos se experimentarán en las primeras horas del día, con temperaturas que rondarán los 8 a 11 grados, mientras que por la tarde, el termómetro alcanzará su máximo, proporcionando un tiempo ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones locales, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la belleza de Coria del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.