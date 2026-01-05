El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con un incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante todo el día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir del mediodía se inicie un leve aumento en la posibilidad de lluvias, con un acumulado estimado de hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos dispersos. Además, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimas de 4 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a la población estar preparada para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.