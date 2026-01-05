Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El desfile, en directoCabalgataGuíaJosé MingoranceInfraestructuras sanitariasParoExplosión en PalmaPrecio de la viviendaAdrián FuentesAgresión taxista
instagramlinkedin

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con un incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante todo el día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir del mediodía se inicie un leve aumento en la posibilidad de lluvias, con un acumulado estimado de hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos dispersos. Además, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimas de 4 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a la población estar preparada para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  4. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  5. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  6. Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
  7. Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Tracking Pixel Contents