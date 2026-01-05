El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 86% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 64% hacia el final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Sin embargo, hay una probabilidad de lluvia ligera en la tarde, aunque es muy baja, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos disfruten del buen tiempo y aprovechen para salir y realizar actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se prevé un ligero aumento de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente con la llegada del sol. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz solar.

