El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6°C hacia el final del día. Sin embargo, se espera que el tiempo se mantenga estable, sin probabilidades de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La visibilidad será buena a lo largo del día, gracias a la ausencia de nubes significativas y la falta de precipitaciones. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:42 y poniéndose a las 18:25, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.