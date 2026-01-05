El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, Carmona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y en otros elementos del entorno.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque la posibilidad de tormentas es nula. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda nublarse, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente secas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados . El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que los residentes de Carmona disfruten de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Carmona se presenta como una jornada tranquila, con cielos despejados y temperaturas moderadas, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse un poco, especialmente por la tarde y al caer la noche, para disfrutar plenamente de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.