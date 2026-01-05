El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, se espera que a media mañana, alrededor de las 10:00 horas, la temperatura alcance los 11 grados, y continúe aumentando hasta llegar a los 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 85% y bajará a un 63% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Camas pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que en la tarde se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada.

En resumen, el 5 de enero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Camas, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un tiempo templado y un viento moderado hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.