El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera en Cabra un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A lo largo de la jornada, la temperatura oscilará entre los 4 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que se espera un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 11 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

La humedad relativa será un factor constante, con valores que rondarán entre el 90% y el 98% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con la niebla y la bruma, generará un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance la tarde, se prevé que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún se mantendrán algunas nubes.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que no habrá lluvias significativas durante el día, con acumulados que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad de precipitación del 20% en las primeras horas y un aumento hasta el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:13. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender rápidamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas, temperaturas moderadas y un cielo que se despejará hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.