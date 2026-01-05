El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a una bruma ligera, especialmente entre las 10 y las 11 de la mañana, con temperaturas que comenzarán a ascender lentamente. En este periodo, la temperatura alcanzará los 12 grados, y la humedad comenzará a disminuir, aunque seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 90%.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias, aunque la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un 10% en la franja de la tarde.

El viento será moderado, soplando principalmente del norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará de nuevo, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá una tarde más templada y sin precipitaciones.

En resumen, hoy en Las Cabezas de San Juan se experimentará un día marcado por la niebla matutina, seguido de un ambiente más templado y cubierto durante la tarde, con un viento notable que podría influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.