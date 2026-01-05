El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia el final de la jornada. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el viento, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte de manera considerable el tiempo mayormente despejado. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

La salida del sol se producirá a las 08:38 y se pondrá a las 18:20, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 7 grados, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará una sensación de frescura. La ausencia de lluvias y la estabilidad del tiempo hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.