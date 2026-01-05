El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 10 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es significativa, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Bailén experimenten algunas lluvias ligeras durante la mañana, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes, pero sí podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avance, se espera que el viento se mantenga en torno a los 6 km/h, lo que permitirá que la lluvia se sienta más fresca.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad, y se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las horas posteriores a la mañana. La humedad relativa seguirá siendo alta, alcanzando el 93% en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a 7 grados, con una humedad que se mantendrá en torno al 75%. La probabilidad de lluvia será baja, pero no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día gris y que lleven paraguas si planean salir, ya que las condiciones podrían ser incómodas para quienes no estén preparados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.