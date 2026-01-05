El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baeza experimenten algunas lluvias.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9-10 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle. La humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormenta también se incrementa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga adecuada, aunque las lluvias podrían reducirla temporalmente. Los vientos, que cambiarán a dirección norte hacia la tarde, podrían alcanzar rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente más inestable y fresco.

Al caer la noche, las temperaturas seguirán descendiendo, alcanzando los 4 grados . La humedad aumentará, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá en un 10% durante las horas nocturnas. Los cielos despejados se asomarán hacia el final del día, ofreciendo un respiro a la lluvia que ha caracterizado la jornada.

En resumen, los habitantes de Baeza deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.