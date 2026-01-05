El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia. Durante la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá alrededor de 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 9 y 10 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92%, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 30% de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 100% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que la tarde será el periodo más propenso a recibir lluvias, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser persistentes, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde podría llegar a 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 4 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en un 5% durante las últimas horas del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.