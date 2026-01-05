El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá constante, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y ausencia de nubes.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas de la tarde y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.