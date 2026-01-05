El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en los periodos de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá calentándose ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, contribuyendo a un ambiente húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, se mantendrá por encima del 75%, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es aconsejable abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La niebla matutina podría dificultar la visibilidad, así que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, añadiendo un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un buen libro o una taza de café caliente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.