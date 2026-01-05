El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. En las horas centrales, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento se estabilizará, manteniéndose en torno a los 10 km/h.
La tarde se presentará con cielos muy nubosos, y aunque la probabilidad de tormenta es del 75% entre las 07:00 y las 13:00, se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde, con cielos más despejados a partir de las 21:00. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 4 grados hacia la noche.
En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un final de jornada más despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.
