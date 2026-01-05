El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el mercurio llegue a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el día sea agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable abrigarse un poco si se planea estar fuera durante la mañana o al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera para las 18:22 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de la zona sin obstáculos. En resumen, el día de hoy en Almonte se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.