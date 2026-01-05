El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, alcanzando un estado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las nubes cubrirán el cielo desde las 5 hasta las 12 del mediodía, con un estado de cielo cubierto que podría generar una sensación de mayor frescura. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados durante estas horas, con una humedad relativa que rondará el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

A medida que el día avanza, se espera que la nubosidad persista, aunque las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre la 1 y las 3 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

Hacia el final de la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que el sol se asome antes del ocaso, que se producirá a las 18:24. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados en las horas de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y algo húmedo.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.