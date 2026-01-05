El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, La Algaba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará despejado, la temperatura puede descender rápidamente al caer la tarde, por lo que se aconseja estar preparado para un descenso en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:20. La temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 9 grados hacia la noche, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este clima favorable para realizar actividades al exterior y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.