El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 50% hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima no supere los 9 grados, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones climáticas al planificar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas más frescas del día. Se recomienda precaución al salir, ya que las rachas de viento pueden ser más fuertes en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas acompañadas de lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que, aunque no es significativo, puede causar algunos inconvenientes en la movilidad y actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la jornada sea incómoda, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre y optar por planes en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.