El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 14:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 71% al caer la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones y la escasa probabilidad de tormentas (cercana al 0% en la mayoría de los periodos) permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que rondarán los 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que es típico en esta época del año.
A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río Guadaíra. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, dando paso a un ambiente claro y soleado que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre.
En resumen, el día se presenta ideal para pasear por los parques y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo fresco y agradable. Se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará de este 5 de enero un día propicio para disfrutar de Alcalá de Guadaíra.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.
