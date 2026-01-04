El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos predominantemente cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que podría ser escasa pero constante.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango térmico, sumado a la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, generará una sensación de frío, especialmente durante las primeras horas del día. La humedad se mantendrá elevada a lo largo de la jornada, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del este, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales. Este factor, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser ligeras, la actividad eléctrica no puede ser descartada, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia concentrados en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, es posible que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad del entorno.

Los ciudadanos de El Viso del Alcor deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere un día que requerirá precauciones, especialmente para quienes se desplacen o realicen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.