El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 13 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 95%. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Los vientos más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 18:00, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

La lluvia será variable a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de hasta 3 mm, disminuyendo a 2 mm en las horas siguientes. Sin embargo, se espera que las lluvias más intensas se concentren en la tarde, donde se podrían registrar hasta 1 mm en intervalos cortos.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Utrera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome las medidas necesarias para mantenerse secos y seguros, y que evite desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inclemencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.