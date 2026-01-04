El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, las nubes se intensificarán, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, alcanzando temperaturas máximas de hasta 13 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 30% en la tarde y hasta un 80% en la noche. Esto sugiere que, aunque el día comience seco, es posible que se presenten algunas lluvias hacia el final de la jornada, por lo que es aconsejable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Por la noche, el viento cambiará a dirección este, con velocidades más suaves.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 8 grados. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada por la posible aparición de niebla en las primeras horas del día debido a la alta humedad.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.