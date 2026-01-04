El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta situación se mantenga durante la mayor parte del día. Las condiciones de nubosidad serán constantes, con un cielo que se describirá como "cubierto con lluvia escasa", lo que significa que, aunque la lluvia no será intensa, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, y se espera que alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, volviendo a los 12 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 96% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 92% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h, provenientes principalmente del noreste. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y un total de 0.4 mm a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% hasta la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes, aunque no se anticipan tormentas severas.

La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 70% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían ocurrir en forma de chubascos aislados. Por lo tanto, es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.