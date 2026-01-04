El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se situará entre el 81% y el 99%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 35% hacia la tarde y la noche. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache experimenten lluvias intermitentes, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Además, la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 70% durante las primeras horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, aunque se espera que las lluvias disminuyan en intensidad hacia la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistirá, lo que podría limitar la visibilidad y hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

En resumen, hoy será un día de clima invernal en San Juan de Aznalfarache, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.