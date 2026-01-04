El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

La jornada del 4 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en otros se intensifiquen, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Los vientos, provenientes principalmente del noreste, alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 70% de posibilidad durante la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé la mayor actividad eléctrica y de precipitaciones. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento que superen los 30 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

En la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las lluvias disminuirán, y se espera que la temperatura baje ligeramente, rondando los 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los residentes de La Rinconada tomen precauciones, especialmente si planean salir durante el día. Se sugiere llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas eléctricas puede generar situaciones peligrosas, por lo que es mejor evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.