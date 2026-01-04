El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 11 a 14 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad en las primeras horas y un 90% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en las primeras horas y 0.4 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo para la población.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. Hacia el final del día, la probabilidad de precipitación se reducirá, aunque aún se podrían registrar algunas lloviznas.

El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar mayores inconvenientes para los habitantes de Puente Genil. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.