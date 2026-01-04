El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque las precipitaciones serán ligeras, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos. Las lluvias más significativas se prevén entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance la jornada, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora del tiempo hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche, cuando el cielo permanecerá cubierto y la humedad será alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.