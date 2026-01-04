El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una ligera disminución a medida que avanza el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 80%, pero seguirá siendo notablemente elevada.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada será mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, ya que la situación meteorológica puede cambiar rápidamente.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 60% durante las primeras horas del día, disminuyendo a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es baja, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo frío y húmedo, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, viento y posibles lluvias hará que el día sea ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían ser incómodas para quienes se aventuren al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.