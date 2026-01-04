Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede generar ráfagas más intensas, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento llegue a los 32 km/h.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 50% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 80% durante la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 3 mm, pero podrían ser suficientes para generar un ambiente húmedo y fresco. La lluvia se espera que sea intermitente, lo que podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y lleven paraguas si planean salir.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

