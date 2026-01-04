El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la lluvia se volverá más escasa, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 39 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 55% hacia la tarde. Además, existe un riesgo considerable de tormentas, con probabilidades que rondan el 65% en la mañana y el 70% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 13 grados, con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que el viento disminuya su intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.