El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que indica un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera que alcancen su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más críticas.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 80% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo protección contra la lluvia y abrigos adecuados para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.