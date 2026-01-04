El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en los momentos más intensos.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas de la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con una alta humedad relativa que oscilará entre el 87% y el 96%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el este-noreste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en los momentos de mayor intensidad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 13 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de chubascos intermitentes persistirá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén preparados para cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.