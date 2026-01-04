El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse hasta 0.4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados a las 18:00. La combinación de la inestabilidad atmosférica y la humedad elevada podría dar lugar a condiciones propensas a la formación de tormentas, aunque la intensidad de las mismas se espera que sea moderada.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa y tormentas aisladas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.