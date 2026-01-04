Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 4 de enero de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que puede resultar un poco incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, con una ligera subida a 13 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan algunos truenos en las primeras horas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que no representa un gran volumen, pero sí suficiente para mojar el suelo y crear charcos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, hoy en Moguer se anticipa un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

