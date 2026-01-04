Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El desfile, en directoCabalgataGuíaJosé MingoranceInfraestructuras sanitariasParoExplosión en PalmaPrecio de la viviendaAdrián FuentesAgresión taxista
instagramlinkedin

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Martos experimentará lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se prevé una acumulación de hasta 1 mm de lluvia, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y resbaladizo, especialmente en las calles y caminos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Martos necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría causar molestias y hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que avance la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero el cielo seguirá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo y prepararse para condiciones variables a lo largo del día.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  4. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  5. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  6. Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
  7. Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Tracking Pixel Contents