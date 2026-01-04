El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Martos experimentará lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se prevé una acumulación de hasta 1 mm de lluvia, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y resbaladizo, especialmente en las calles y caminos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Martos necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría causar molestias y hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que avance la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero el cielo seguirá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo y prepararse para condiciones variables a lo largo del día.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.