El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Marchena se prepara para un día mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que indican la posibilidad de lluvia escasa. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones podría aumentar, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados durante la mayor parte del día. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, creará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad se mantendrá alta, lo que es típico en días nublados y lluviosos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas varían, pero se anticipa que en algunos momentos se podrían acumular hasta 3 mm de lluvia. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir o caminar.

Además, la probabilidad de tormentas es del 70% en los periodos más críticos, lo que significa que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 12 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los marcheneros que se preparen para un día de lluvia y tormentas, manteniendo un ojo en el cielo y tomando las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.