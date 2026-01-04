El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían alcanzar hasta 0.9 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y una disminución a un 35% en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, mientras que en las horas de la tarde podría alcanzar los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad durante las primeras horas de la mañana y hasta el mediodía, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que la tarde avance, esta probabilidad disminuirá, lo que permitirá que el tiempo se estabilice un poco más, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Es recomendable que los residentes de Mairena del Aljarafe se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día gris y húmedo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.